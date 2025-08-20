消火活動中だった消防隊員2人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、警察は2人の死因が「窒息」だと公表しました。今月18日、大阪市中央区の繁華街、道頓堀川沿いにある雑居ビル2棟が焼けた火事では、消火活動中にビルの中に取り残された消防隊員の森貴志さんと長友光成さんが死亡しました。警察は司法解剖を行い、2人の死因が酸素の不足による窒息だったと明らかにしました。2人とも消防が現地に到着して間もない、午前10時10分ご