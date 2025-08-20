柏がJ2徳島のGK永井堅梧（30）を完全移籍で獲得することが19日、分かった。13年にJ2松本でプロのキャリアをスタートさせ、これまでJ1からJ3まで6クラブを渡り歩いた。19年のJ2徳島時代には現在、柏を率いるロドリゲス監督の下でプレーしており、恩師の戦術は熟知している。シュートストップとビルドアップ能力を兼ね備え、今夏にJ2山形から加入したMF小西とも同僚だった。