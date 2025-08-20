西武の育成右腕、森脇亮介投手（33）が「進化」に向けて着実に歩みを進めている。「あの日」から丸2年の月日が過ぎた。「右上腕動脈閉塞（へいそく）症」と診断され、上腕動脈パッチ形成術の大手術を受けたのは2023年8月8日だった。19年に社会人のセガサミーからドラフト6位でプロ入りし、1年目から即戦力の中継ぎとして登板。勝ちパターンの一角としても欠かせぬ存在だっただけに、チームにとっても本人にとっても、あまりに