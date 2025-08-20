【ワシントン共同】ベセント米財務長官は19日、米CNBCテレビで、9月1日前後に米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補の面談をすると説明した。候補者が11人いることも明らかにした。ベセント氏は候補者について「FRBの現職、元職の高官や、民間企業の出身者もいる」とし、面談後に候補を絞り込み、トランプ大統領に提案すると話した。パウエルFRB議長の議長任期は来年5月まで。