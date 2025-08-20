シンガー・ソングライターの藤原さくらが、来年２月２３日に初の日本武道館公演「１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ武道館大音楽会」を開催することを１９日、発表した。デビュー１０周年イヤーの最後を締めくくるスペシャルライブ。１２月に３０歳を迎える藤原にとって人生の節目となる武道館公演になる。当日は、これまでリリースしてきた楽曲に加え、制作中の新曲も披露される予定。武道館ならではのバンドアレンジで届け