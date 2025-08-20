SARD UNDERGROUNDが9月17日、3rdオリジナルアルバム『故障した車』をリリースする。これに先駆けて、同アルバム表題曲「故障した車」が本日8月20日より配信スタートとなった。一見ネガティヴに映るタイトルだが、“故障した二人の車 私たちだけで直してみよう”という歌詞が象徴するように、“困難をともに乗り越えて歩き出す決意”をメッセージとして込めた前向きなナンバーが「故障した車」であり、心に寄り添う再生へのラブソン