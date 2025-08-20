Aoooが、3カ月連続リリース第2弾の新曲「Geeek」を配信リリースした。本作は、石野理子（Vo）が作詞、やまもとひかる（B）が作曲を手掛けた楽曲で、孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドに仕上がっているという。Aoooは、7月16日に配信リリースされた「Yankeee」を皮切りに、新曲を3カ月連続配信リリースすることを発表している。8月13日に公開された「Yankeee」のMVは、ヤンキー生徒に扮したAoooメン