１９日午後１１時８分ごろ、鹿児島県垂水市に設置されている桜島監視カメラが、一瞬真っ白になるほどの強い光をとらえました。 SNSでは、鹿児島や宮崎、熊本など九州各地のほか、大阪など西日本で「光が空を横切った」「空が光った」「特大の火球か」「隕石なのではないか」などの投稿が相次ぎました。 では、夜の風景が強烈な光で真昼のようになり、数秒間カメラが真っ白になったあと、一瞬で元の暗い風景に戻っています。 鹿