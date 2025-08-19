19日に放送されたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(毎週火曜23:00〜)の第8話に、主題歌を歌うCENT(セントチヒロ・チッチ)が、「女優・加藤千尋」としてサプライズ出演した。CENT(セントチヒロ・チッチ)こと加藤千尋加藤の役柄は、志田未来演じる比留間東子の妹・京子。比留間家のトラブルメーカーだ。自身にとって初のドラマ主題歌である「ラブシンドローム」