【Amazon：キッズカメラ】 セール期間：8月20日～8月28日23時59分 AmazonにてPingumaのキッズカメラが特別価格で販売されている。期間は8月28日23時59分まで。 本商品は、フラッシュやズーム、タイムラプスなど本格的な機能が備わったキッズ用のカメラ。2.4インチのディスプレイが備わっており、簡単に写真を確認したり、操作することができる。レンズは回転してズー