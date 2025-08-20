北海道・美唄警察署は、2025年8月19日、砂川市晴見に住む女（69）を現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕したと発表しました。女は、美唄市東5条北1丁目の2階建てアパートに住む男性（34）の自宅に、男性が不在にしていた7月14日午前8時50分ごろから午後8時ごろまでの間に火を放ち、玄関ドアを焦がした疑いがもたれています。男性は不在でけがはありませんでした。帰宅した男性が、玄関に燃えた痕があることに気が付き警察に通