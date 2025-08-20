死体遺棄の疑いで逮捕されたのは住所不定の佐藤信子容疑者（53）です。佐藤容疑者は、2025年5月中旬から6月17日までの間、留萌市南町2丁目の自宅で、同居する父親（83）の遺体を放置し、遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、6月17日に父親の知人から警察に安否を確認してほしいという旨の通報が入り、自宅に駆けつけた警察官が、遺体を発見しました。遺体は死後1か月ほどがたち腐敗していて、司法解剖の結果死因は病