１６日、タンザニア−ブルンジ国際標準軌鉄道プロジェクトの定礎式で握手するブルンジのヌダイシミイエ大統領（中央左）とタンザニアのマジャリワ首相（同右）。（ムソンガティ＝新華社配信）【新華社キガリ8月19日】中国インフラ建設大手、中国中鉄傘下のコンソーシアム（共同企業体）が東アフリカで建設を請け負うタンザニア−ブルンジ国際標準軌鉄道プロジェクトの定礎式が16日、ブルンジ中部の鉱業の町ムソンガティで行わ