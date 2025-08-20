◇第107回全国高校野球選手権大会13日目準々決勝（2025年8月19日甲子園）第107回全国高校野球選手権大会は19日、準々決勝4試合があり、4強が出そろった。春夏4度の甲子園優勝を誇る古豪・県岐阜商が延長11回タイブレークの末、春夏連覇を狙った横浜（神奈川）に8―7でサヨナラ勝ち。09年以来16年ぶりで、公立校では唯一の4強入りを決めた。日大三（西東京）は関東第一（東東京）との15年ぶりの東京対決を制し、7年ぶり