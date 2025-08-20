SKRYUが、2年振りとなるフルアルバム『START』を8月20日（水）にリリースした。アルバムリリースに先んじて、6月にリリースされた「クランクアップ Prod.maeshima soshi」、7月にリリースされた「Laser Prod. Noconoco」も収録される全10曲入りの本作は、盟友Maria Segawa、Noconocoがプロデュースする楽曲はもちろんの事、SKRYUのキャリアを語る上で外す事の出来ないShin Sakiuraやmaeshima soshi、「NIGHT DANCER / imase」など