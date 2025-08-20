日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。「何を食べるか考えてる時間が一番幸せ」と語った。番組は今回、「大食いでも太らない女子の謎」をテーマに進行。番組MCの笑福亭鶴瓶から「水卜さんもよう食べるやろ？」と聞かれた水卜アナは「食べるの大好きですね。何を食べるか考えてる時間が一番幸せ」と語る。そして「朝ご飯食べてるとき、『昼、何