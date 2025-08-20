画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000416861）より 【「聖なる乙女と秘めごとを」6巻】 8月20日 発売 価格：792円 講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の6巻を8月20日に発売する。価格は792円。 本作は閃凡人氏が「ヤンマガweb」で連載している作品。異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスタӦ