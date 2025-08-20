ウクライナを支援する「有志連合」の会合がオンラインで行われ、イギリスのスターマー首相やフランスのマクロン大統領などがトランプ大統領らとの会談内容を報告しました。19日に行われれたウクライナを支援する「有志連合」のオンライン会合には、30か国以上が参加しました。議長を務めたイギリスのスターマー首相やフランスのマクロン大統領らが、18日に行われたトランプ大統領らとの会談内容を報告し、ウクライナへの「安全の保