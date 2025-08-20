パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、イスラム組織ハマスが停戦案に同意したとAP通信が報じました。また、複数メディアによると、停戦案は戦闘を60日間停止し、その間、ハマスが生存している人質のうち半数を解放する内容だということです。今後は、イスラエル側の出方が焦点となります。