きょう（20日）横浜でTICAD＝アフリカ開発会議が開幕します。アフリカ各国の政府や企業と300を超える覚書を交わすほか、新たな経済圏構想を提唱して、日本企業の進出や投資の促進に繋げたい考えです。TICADはアフリカの開発をテーマにした日本が主導する国際会議で、きょうの午後、横浜で開幕します。9回目を迎える今回のテーマは「革新的な課題解決策の共創」で、アフリカ各国と経済や社会、平和と安定など幅広い分野の協力につい