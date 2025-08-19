きょうのユーロドルは小動きに終始しており、１．１６ドル台での振幅が続いている。本日の２１日線が１．１６３５ドル付近に来ており、その上の水準は維持されているものの、上値が重くなっている雰囲気も出ている。 アナリストからは、ユーロ固有のニュースや経済指標が目立たない中、ユーロはドルのパフォーマンスなどの外部要因に左右されているようだと指摘している。ＦＲＢの利下げ期待