【月刊ヤングマガジン 2025年9号】 8月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年9号」を本日8月20日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーには、マサイ氏×竜太氏による新連載「邪神の孫 ダークエルフ姉妹と過ごす異世界引きこもり生活」が登場。また文ノ梛氏の「灰と銀の羽根」もカラーページ付