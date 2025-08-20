17日、大分県日出生台演習場で行われていた陸上自衛隊の訓練中、隊員2人が死亡しました。死亡が確認されたのは、玖珠駐屯地の西部方面戦車隊に所属する20代の3等陸曹2人。▼2人1組になって行う潜入訓練中に連絡がつかなくなり、▼18日午前0時すぎ、演習場内で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。2人に目立った外傷や着衣の乱れはなかったということですが、当時、演習場周辺では落雷が確認されていて、死因と