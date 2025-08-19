ボートレース大村の「夜の九州スポーツ杯」が２０日に開幕する。田村隆信（４７＝徳島）が好素性１１号機を手に入れた。ここまで５節使用で予選突破４節、２優出。前回は大串重幸と組んで優勝戦に駒を進めている。特訓後も「もらったままでいって周りの人には褒められたので良さそう。乗ってる感じも悪くなかった」と前検としてはまずまずの好感触をつかんでいた。新燃料が初めてという不安もあるが、素性のいいエンジンが