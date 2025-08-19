ボートレース大村の「夜の九州スポーツ杯」が２０日に開幕する。鰐部太空海（２３＝愛知）が出にした５８号機は、２連率４５％で近況は出足中心に上々の動き。前検では一番時計６秒８８をマークした。ただ、特訓後に「普通くらい。班でも変わらないくらいで特に伸びる感じではなかった。特に違和感はないけど、いいところもなかった」と話したように前検の段階では中堅級の感触だ。「ペラは先輩にこの形がいいというのを聞い