1978（昭和53）年8月20日、全国高校野球選手権決勝で、PL学園が高知商に3―2で逆転サヨナラ勝ちし、甲子園初制覇を果たした。前日の準決勝は九回に4点差を追い付いての延長サヨナラ勝ちで「逆転のPL」と言われた。写真は胴上げされる鶴岡監督。春夏の甲子園で計7度優勝したが、2016年に休部となった。