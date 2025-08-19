回転寿司チェーン「はま寿司」の宮城・名取市の店舗で17日、3歳の女の子がアイスの容器に口をつけたところ、舌のしびれや嘔吐（おうと）の症状を訴え、緊急入院しました。容器には消毒用洗剤が付着していて、従業員が置いた洗剤容器から漏れ出した液体が、冷凍庫内に流れ込んだとみられています。会社は「管理体制を徹底する」とコメントしています。