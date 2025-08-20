20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万3480円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては66.29円安。出来高は5144枚となっている。 TOPIX先物期近は3121ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43