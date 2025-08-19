ウクライナ支援を巡り、石破首相は日本時間の19日夜、ヨーロッパを中心としたオンライン首脳会合に出席しました。イギリス・フランス・ドイツ主催の有志連合オンライン首脳会合に午後7時過ぎから参加した石破首相は、「各国で一致団結し、ロシアから前向きな対応を引き出していきたい」などと呼びかけました。また、これに先立ち記者団に対し、ウクライナの「安全の保証」について日本も「しかるべき役割を果たす」と述べました。