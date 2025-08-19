ボートレース若松の「日刊スポーツ杯お盆特選競走」は１９日、準優勝戦が行われた。塩田北斗（３７＝福岡）が予選を３位通過。準優９Ｒのイン戦ではスタートで後手に回りながら伸び返して先マイには持ち込んだが、握って回ったところを長野壮志郎にまくり差されて２着での優出となった。「起こしでついてこなかった」とレース後は痛恨の表情。しかし、エンジンへの信頼は揺らいでいない。「あそこから追いついたし、足は相当い