アメリカのトランプ大統領は、ウクライナへの「安全の保証」に関連して、ウクライナの国境防衛のために現地にアメリカ軍を派遣することはないという考えを示しました。19日、「FOXニュース」の番組に電話で出演し、「トランプ政権のもとではアメリカ軍の派遣はないということか」との質問に対し、「私が保証する」と答えました。そのうえで、フランス、イギリス、ドイツの名前を挙げて「彼らは現地に軍隊を派遣したいと考えている