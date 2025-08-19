きょうの日経平均株価は取引開始直後から上昇し、一時150円以上値上がりするなど、3営業日連続で取引時間中の過去最高値を更新しました。しかし、その後は利益確定の売り注文がでて、結局、終値は168円安の4万3546円で取引を終えました。