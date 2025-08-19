◇セ・リーグヤクルト2ー15巨人（2025年8月19日神宮）ヤクルトは投手陣が巨人打線に4本塁打を含む20安打を浴び、15失点で大敗。高津監督は「今日のことは忘れられない。寝られないでしょうね」と悔しさをあらわにした。4回2/3を13安打8失点だった先発・ランバートについては「相当、巨人も研究してきていて、どんどん打たれた」。中継ぎ陣も失点を重ね「ストライクが入らないと勝負にならない」と厳しい表情。チームは