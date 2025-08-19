◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）この時期だからこその試合に映った。残り40試合を切り、リーグ連覇へ突き進む小久保ホークス。片や相手の西武は優勝がはるか遠のき、クライマックスシリーズ進出条件となるAクラス入りまで5・5ゲームと、日に日に希望も薄れていく中での一戦だった。こうなると、目の前の試合にかけるモチベーションに差異が出るのは当然かもしれない。小久保ホークスの決勝点は2回、相