◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ついにチームの勝ち頭に浮上した。ソフトバンクの大関友久が7回2失点で11勝目。自身9連勝、本拠地みずほペイペイドームでは無傷の8連勝を飾った。上がり慣れたお立ち台で「大事な試合だと思っていた。勝ちが続いていることはうれしい」と笑った。「序盤は最近の登板の中で一番苦しかった。自分がやるべきことができなかった」。初回2死から外崎修汰に四球。ネビンに先