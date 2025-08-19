◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）チーム単独トップの11勝目を挙げた大関は「これが先発ローテーションの投手だ」というものを見せてくれた。立ち上がりは体が少し重そうで制球にもばらつきがあったが、彼には試合の中で修正できる強みがある。西武のミスにも助けられたとはいえ、7回2失点でまとめたのはさすがだ。初回にネビンにカーブを右方向に運ばれた2ランは、打った方を褒めるべきだろう。ただ、