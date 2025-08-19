◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）チームからは安心感、安定感と評する声が続々と上がった。最大級の賛辞を受けたのは、約2カ月ぶりに1軍に復帰したソフトバンクの今宮健太内野手だ。昇格即スタメンでフル出場した今宮が普段通りの行動が見せたのは5回の場面だった。先発大関友久が先頭から連打で一、二塁のピンチを招く。そこで今宮がマウンドへと向かい、左腕へ声かけした。「ゆっくりいけよといいま