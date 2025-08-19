◆第107回全国高校野球選手権・準々決勝沖縄尚学2―1東洋大姫路（19日、甲子園）マウンドの弟を兄が攻守で強力援護した。沖縄尚学の先発新垣有絃（2年）の兄で一塁を守る瑞稀（3年）が1回の守備で先頭打者の一塁へのライナーをガッチリ捕り、弟の立ち上がりを支えた。打撃では2回1死満塁から中犠飛を放ち、2点目を挙げた。「弟に楽に投げさせてやりたいなと思いました」という気持ちを活躍につなげた。2回１死満塁、中犠飛を