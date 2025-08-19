福岡県警朝倉署は19日、朝倉市持丸の路上で18日午前10時ごろ、小学生女児が徒歩進行中、車両に乗車した見知らぬ男から「どこ行くの。遠いの。近いの。遠いなら乗せて行くよ」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代以上で軽自動車を使用。