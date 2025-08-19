阪神の打撃２冠王・佐藤輝明内野手（２６）が１９日の中日戦（京セラ）に「４番・三塁」でスタメン出場し、５試合ぶりの快音を響かせた。１点ビハインドの２回に先頭打者として打席に断った虎の主砲は、中日先発・マラーの初球、１４１キロのカットボールを捉えて右前打。本塁打を含む４安打をマークした１０日のヤクルト戦以来１８打席ぶりにＨランプをともした。直後にはドラフト同期で同学年の栄枝裕貴捕手（２７）の適時