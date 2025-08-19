阪神・栄枝裕貴捕手（２７）が、１９日の中日戦（京セラ）で今季３度目のスタメンマスクに抜擢。２打数２安打とバットで存在感を示したが、藤川球児監督（４５）は厳しい評価を下した。１点ビハインドの２回には一死一、二塁から竜先発・マラーのナックルカーブを右前に運びんだ。今季初安打が貴重な適時打となり、ベンチのナインも大盛り上がり。さらに４回にも先頭で打席に立つと、１４９キロの高めの直球を中前打とした。