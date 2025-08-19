ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」が１９日に開幕した。渡辺裕貴（３９＝静岡）は初日１Ｒ、６コースからスタート後手に回りバック最後方ながら道中追い上げて４着。２号艇の７Ｒも６コースに持ち出すとスリット後に力強く伸びて一気に内５艇をのみ込んだ。バックでイン中越博紀が伸び返して先頭は譲ったものの見せ場満載の２着に食い込んだ。相棒２７号機は前操者の杉山勝匡がチルト３度の伸び