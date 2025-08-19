【新華社ウルムチ8月19日】中国新疆ウイグル自治区ポルタラ・モンゴル自治州にある賽里木（サイラム）湖は、同自治区で標高が最も高く、最大の面積を持つ高山湖として知られる。同湖は乾燥した内陸部の高原に位置し、流出する河川を持たない閉塞湖であるため、自浄作用や自己回復能力が非常に弱く、かつては過放牧や土壌浸食などにより、生態系の劣化などの問題に直面していた。地元政府は2007年から、サイラム湖の生態系を