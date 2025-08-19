感染すると発熱や咳、おう吐などの症状が出て、国内患者の致死率が27%にのぼる感染症「SFTS」。ウイルスに感染したマダニにかまれることで感染するもので、これまで西日本を中心に感染が確認されていましたが、今、感染が全国に広がっています。マダニが媒介する感染症「SFTS」。全国の医療機関から報告された「SFTS」の感染者数が、今年に入ってから今月10日までに135人にのぼり、過去最多となりました。これまで西日本を中心に感