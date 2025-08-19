◇パ・リーグオリックス5-6日本ハム（2025年8月19日エスコンフィールド）「左足関節外側側副じん帯損傷」で離脱していたオリックス・西川が、復帰即「2番・DH」で出場した。8回1死からの第4打席に2番手右腕・斎藤から左前打。「多少ギャップはありますけど、別に嫌な感じはしないので。明日勝てばいいです」。7月1日の西武戦を最後に戦線離脱していた10年目30歳の復帰に、岸田監督も「ファームで準備する期間もそんなに