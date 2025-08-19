「ロッテ３−４楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは九回に登板した益田が同点を許し降板。延長十回、ルーキーの広池が決勝打を浴びて敗れた。借金は今季ワーストの２６になった。敗戦の中、気を吐いたのはルーキーの西川。得点には絡まなかったが、６度目の猛打賞となる３安打１四球で４度出塁した。２度の登録抹消を経て６月１３日に昇格。コツコツ安打を重ねて、６月１７日に打率・１３８だったが、以降