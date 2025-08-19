次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」と「Galaxy Tab S11 Ultra」のWi-Fi版が日本で発売へ！写真は既存のGalaxy Tab Sシリーズ総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにSamsung Electronics（以下、Samsung）が未発表な製品「SM-X730」および「SM-X930」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を2025年6月30日（月）付けでテュフ・ラインランド・ジャパンによって取