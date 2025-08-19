メ～テレ（名古屋テレビ） 40代の男性から約125万円分の暗号資産をだまし取ったとして、男2人が逮捕されました。 2人は、約54億円の詐欺に関与しているとされる匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」のメンバーとみられています。 詐欺の疑いで逮捕されたのはいずれも東京都の会社員、深澤加瑞磨容疑者（31）齋藤光太容疑者（30）です。 警察によりますと2人は、他の者と共謀し、ＳＮＳ上で女性に