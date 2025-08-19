ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は１９日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。羽野直也（３０＝福岡）の予選ラストは５Ｒ絶好枠一走。大敗禁物の中、コンマ１５のスタートを決めて押し切った。プレッシャーがなかったわけではない。２日目後半１２Ｒのイン戦はまさかの６着大敗を喫していたからだ。さらにタッグを組む２４号機は２連率４３％ながらも前検から不満を感じてい