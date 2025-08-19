◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳町達外野手が値千金の同点適時打を放った。1点を追う2回1死一、二塁で、中前への適時打をマーク。相手の失策もあり、勝ち越しの走者も一気に生還した。得点圏打率は3割を超す。打撃不振に苦しんだ時期もあったが、らしさを取り戻しつつある。ペナントレースも終盤に向かいつつあり、残り34試合。打席での向き合い方が変化していっている。「（得点機に